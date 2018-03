1899 Hoffenheim hat angeblich ein Auge auf einen 17-jährigen Österreicher geworfen

Die Planungen für die neue Saison laufen bei allen Klubs heiß - auch bei 1899 Hoffenheim. Die Spekulationen um Zu- und Abgänge schießen nur so ins Kraut. Ein neues Gerücht: Angeblich soll die TSG an einem weiteren Österreicher interessiert sein. Michael Gregoritsch heißt der junge Mann, ist 17 Jahre alt und spielt für den Kapfenberger SV in der österreichischen Bundesliga. Der bestritt er 22 Spiele und erzielte 2 Tore (und eine Vorlage). Gregoritsch ist U17-Nationalspieler unserer Alpennachbarn und wäre neben Ibertsberger, Özcan (wechselt nach Ingolstadt) und Alaba (muss vielleicht zurück zu Bayern) schon der vierte Ösi im TSG-Kader. Laut "Kronenzeitung" soll 1899 Hoffenheim an einer Verpflichtung interessiert sein, sobald Gregoritsch seine Schule beendet hat. Von Vereinsseite gibt es dazu aber noch kein Statement.