Der kleine Argentinier wird wohl in den Kraichgau zurückkehren

"Ich hatte keine gute Zeit", sagte Franco Zuculini vor einigen Monaten über sein Bundesliga-Jahr bei 1899 Hoffenheim. Nun sieht es so aus, als wäre die Zeit noch nicht vorbei. Denn nach jetzigem Stand muss Zuculini in einer Woche zum Trainingsauftakt in Zuzenhausen erscheinen. Vor einem Jahr wurde der Argentinier, den Hoffenheim einst für 4,5 Millionen Euro gekauft hat, an den FC Genua ausgeliehen. Doch auch dort konnte sich Zuculini nicht durchsetzen. Also wurde der Mittelfeldspieler weiterverliehen. Seit Anfang des Jahres spielt er wieder bei seinem Heimatclub Avellaneda in Argentinen. Doch der Verein kann offenbar weder Zuculini noch eine angemessene Ablösesumme bezahlen. So bleibt nur noch Hoffenheim. Im Kraichgau hat der Argentinier noch einen Vertrag bis zum Jahr 2014. Als Sport Mäzen Dietmar Hopp vor einigen Monaten sagte, einige Spieler-Verträge "hätten uns fast den Hals gebrochen", dachte er wohl auch an den kleinen Argentinier, der 2009 von Jan Schindelmeiser verpflichtet wurde. Hopps Fazit ist ernüchternd, Zuculini sei ein "Totalverlust" für Hoffenheim.