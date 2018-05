Markus Babbel erteilte einem Wechsel von Martin Lanig eine Absage

Drei Jahre lang spielte Martin Lanig in der Regionalliga für 1899 Hoffenheim. In 68 Spielen erzielte Lanig damals fünf Tore und leistete zwei Vorlagen. Dann zog es den defensiven Mittelfeldspieler in höhere Ligen. Lanig spielte für Greuther Fürth (59 Spiele, 11 Tore, 4 Vorlagen), den VfB Stuttgart (42 Spiele, 6 Tore, 7 Vorlagen) und den 1. FC Köln (64 Spiele, 3 Tore, 5 Vorlagen).

Mit dem FC ist Lanig in dieser Saison abgestiegen. Nun greift laut eines Berichts des "kicker" eine Ausstiegsklausel in Höhe von 800.000 Euro. Der Kölner "Express" vermutete, 1899 Hoffenheim stünde als Abnehmer für Lanig bereit und spekulierte daher mit einem Wechsel des 27-Jährigen in den Kraichgau.

Markus Babbel bestätigte gegenüber dem "kicker" nun Gespräche mit Lanig, erteilte einem Wechsel des Kölners in den Kraichgau aber eine Absage: "Stimmt, ich habe mit Martin ge­sprochen. Aber das klappt nicht, ich sehe im Kader keinen Platz für ihn." Aktuell stehen Weis, Saliho­vic, Rudy, Strobl, Kaiser und Williams für die beiden Positionen im defensiven Mittelfeld bereit.