Der Trainer will seinen Vertrag bis 2014 erfüllen

"Es ist schön hier", sagt Markus Babbel über den Kraichgau. "Ich hoffe, dass ich meinen Vertrag bis 2014 erfüllen kann. Ich komme gern hierher. Das würde ich gerne noch ein bisschen länger machen." Darüber wurde in den vergangenen Wochen heftigst spekuliert. Babbel, der sein Team eigentlich in die Europa League führen wollte, steht nun auf dem Relegationsrang. Sein Stuhl wackelt, doch Manager Andreas Müller hält an seinem Trainer fest. Die Partie gegen Nürnberg ist noch kein Endspiel für den Trainer.

"Ich bin der Überzeugung, dass wir nicht absteigen werden", sagt der Manager. "Die Situation ist sehr gefährlich. Deshalb erwarte ich von der Mannschaft, dass sie die Zeichen der Zeit erkannt hat und umsetzen in Punkte auf dem Platz."

Das hat das Team leider bisher viel zu selten getan. Häufig gerät man in Rückstand, um dann aufzudrehen. Doch oft reichen die kräftezehrenden Aufholjagden nicht mehr für Punkte. "Natürlich ist es ärgerlich", gesteht Babbel. "Wenn sie das Wasser bis zum Hals steht, sieht man, was sie zu leisten imstande sind. Aber es ist ihnen nicht egal. Sie machen sich Gedanken. Deshalb sind sie gehemmter."

Und so schliddert die TSG immer tiefer in den Abstiegskampf. Das Spiel heute gegen den 15. Nürnberg ist bereits enorm wichtig. Aber als "Endspiel" will Markus Babbel es nicht sehen: "Ich kann doch jetzt nicht sagen: Das ist das wichtigste Spiel der Saison. Es ist ein wichtiges Spiel, aber die Spiele davor waren auch wichtig. Endspiel für mich, das wird es nicht geben. Es ist ein ganz wichtiges Spiel. Wir wissen, dass es nicht einfach wird. Nürnberg ist sehr aggressiv und fegt dazwischen. Sie haben auch individuell sehr gute Spieler."

Es wäre nicht nur für das Team, sondern auch für den Job des Trainers wichtig, endlich Siege einzufahren. Das weiß auch Babbel: "Es würde mir auch guttun. Darüber gibt es keine zwei Meinungen. Jeder, der mich kennt, weiß, dass ich gewinnen will. Es kotzt mich an, wenn wir verlieren. Wir arbeiten hart und fokussiert. Wenn man dann mit leeren Händen dasteht, ist das frustrierend. Natürlich lastet auch Druck auf der Mannschaft. Das ist Profisport. Wer mit dem Druck nicht umgehen kann, muss bei einer Thekenmannschaft spielen. Wir sind Profis und trotzdem ist es wichtig, diese Unbekümmertheit auf den Platz zu bekommen."

Mit Dietmar Hopp habe Babbel nach der Niederlage gegen Leverkusen gesprochen, berichtet Babbel. Wie beide verblieben sind? Babbel: "Das Gespräch bleibt zwischen uns." Und damit die Frage im Raum: Stärkt der Gesellschafter seinen Trainer, oder gibt es ein "Ultimatum", von dem die "Bild"-Zeitung berichtete? Andreas Müller steht weiterhin zu Babbel. Der Trainer plädiert für seinen Verbleib: "Ein bisschen Zeit braucht man. Die Jungs sind willig und setzen es am Trainingsplatz um." Nur muss die TSG dies auch endlich in Siege umwandeln.