Die Not auf den Außenpositionen wird größer - Kurz muss improvisieren

Fabian Johnson kann der TSG 1899 Hoffenheim im Abstiegskampf nicht gegen Eintracht Frankfurt helfen. Eine "Innenbandproblematik", wie Trainer Marco Kurz mitteilte, zwang den Linksverteidiger am Donnerstag bereits zu einer Trainingspause. Auf Anfrage von 1899aktuell.de bestätigte der Verein, dass Johnson auch nicht am Abschlusstraining vor der Partie gegen Frankfurt teilnahm.

Damit wird die Not der TSG auf den defensiven Außenpositionen größer. Auch Stephan Schröck wird wohl noch nicht auflaufen könne. Er ist erst zwei Tage wieder im Mannschaftstraining. Und Linksfuß Marvin Compper, der ebenfalls auf Johnsons Position hätte spielen können, ist bereits in Florenz zum Medizin-Check, nachdem er einen Wechsel in der Wintertransferperiode vehement forciert hatte. Weil auch Stefan Thesker noch an einer Fußverletzung laboriert, muss die TSG in der Defensive wohl improvisieren. Denn einen weiteren Linksfuß und gelernten Verteidiger hat Kurz nicht mehr im Kader. Möglich, dass Patrick Ochs auf die linke Seite rückt. In der U23 war bisher Robin Szarka in 19 Regionalliga-Spielen Stammkraft.