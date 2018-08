Die Schreckensnachrichten bei den Hoffenheimer Verletzten reißen nicht ab

1899 Hoffenheim hat einen weiteren Verletzten: Fabian Johnson. Der frischgebackene US-amerikanische Nationalspieler erlitt einen Bandscheibenvorfall in der Halswirbelsäule. Das teilte der Klub am Abend überraschend mit. Johnson ist nach Jaissle, Weis, Ibisevic, Vukcevic und Gulde der sechste Langzeitverletzte in den Reihen der Hoffenheimer. Johnson reist derweil nach München zu dem Spezialisten Dr. Harzmann, um sich weiter behandeln zu lassen. Den Bandscheibenvorfall zog sich Johnson am Dienstag im Vormittagstraining zu. Der Verein rechnet damit, dass Johnson vier Wochen fehlen wird.