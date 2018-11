Der verletzte Innenverteidiger könnte in zwei bis drei Wochen wieder im Kader der TSG stehen

Die Krankenakte von Matthias Jaissle kann vielleicht endlich ins Regal zurückgestellt werden. Der Innenverteidiger, der sich am 21. März 2009 im Spiel gegen Hannover 96 das Kreuzband riss, ist seinem Comeback so nah, wie zuletzt im November 2009, als er letztmals für Hoffenheims U23 auflief. Damals vertrug Jaissle die Belastung noch nicht und wurde Monate zurückgeworfen. Nach Folgeverletzungen, vor allem am Fersensporn, und monatelangem Aufbautraining ist Jaissle dieses Mal behutsamer vorgegangen. Nachdem er sich vergangene Woche vorsichtig ans Mannschaftstraining herantastete, absolvierte Jaissle am Donnerstag die erste Trainingseinheit komplett mit der Mannschaft. "Es sah insgesamt ganz ordentlich aus", befand Trainer Ralf Rangnick danach. Doch der TSG-Trainer will die Erwartungen nicht zu schnell zu hoch kochen lassen: "Es wird sicher jetzt noch dauern, bis er wieder für den Kader in Frage kommt. Im Idealfall wird es vielleicht so sein, dass er in zwei Wochen im Testspiel gegen Waldhof mitmischen kann. Aber auch das hängt letztlich davon ab, wie er jetzt die Belastungen wegsteckt."