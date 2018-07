Trainer Ralf Rangnick baut weiterhin auf die Rückkehr von Abwehr-Talent Matthias Jaissle

Sie wechseln sich ab, die guten und die schlechten Nachrichten von Matthias Jaissles Heilungsverlauf. Seit eineinhalb Jahren befindet sich der Verteidiger nach seinem Kreuzbandriss im April 2009 nun in der Reha. Folgeverletzungen warfen ihn immer wieder zurück, doch sein Trainer Ralf Rangnick rechnet immer noch mit Jaissle, betont immer wieder zuversichtlich: "Wenn Jaissle und Obasi zurückkommen, dann haben wir noch mehr Alternativen."

Rangnick schreibt Jaissle nicht ab und nun sieht es endlich so aus, als ob Jaissles Heilungsverlauf eine positive Wendung nimmt. In der vergangenen Woche konnte Jaissle zum ersten Mal schmerzfrei wieder joggen. "Drei, vier Kilometer, ohne, dass es größere Probleme gab," berichtet Trainer Ralf Rangnick. Wann Jaissle zurückkommt, sei aber im Moment noch "schwer zu sagen", so der TSG-Trainer. Stattdessen "muss man jetzt sehen, dass es stabil bleibt und er langsam weiter diese Belastungen steigern kann, um dann auch wieder Fußballbelastungen standzuhalten."