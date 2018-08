Wie in den Vergangenen Wochen wird Matthias Jaissle auch heute wieder in der U23 spielen

Ralf Rangnick ist hin und hergerissen. Der Grund für den Zwiespalt des Trainers sind Matthias Jaissle und der Spielplan der Hoffenheimer U23-Mannschaft. Jaissles Aufbauplan nach seiner 18-monatigen Verletzung sieht vor, den Innenverteidiger über Spiele in der Regionalliga wieder an die Bundesliga heranzuführen. "Matze braucht diese Spiele", so Rangnick.

Doch Joe Simunic und Isaac Vorsahs Sprunggelenk machen Rangnick einen Strich durch diese Rechnung - wenigstens teilweise. "Auf der anderen Seite brauche ich ihn auch bei mir zum Abdecken auf der Bank", weiß Rangnick um die Situation in seiner Abwehr. Weil Simunic auf unbestimmte Zeit ausfällt, stehen Rangnick momentan nur zwei fitte Innenverteidiger zur Verfügung. Und weil einer von beiden, nämlich Vorsah, obendrein seit Wochen über Probleme mit dem Sprunggelenk klagt, muss Rangnick für den schlimmsten Fall gewappnet sein und der bedeutet: Jaissle wäre die Absicherung für Vorsah, käme dann aber selbst zu weniger Spielzeit.

Trotzdem wird Matthias Jaissle heute gegen Eintracht Frankfurt II sein zweites Spiel bei der U23 in Folge leisten, denn: "Es führt kein Weg daran vorbei. Er wird sich nur weiterentwickeln, wenn er wieder regelmäßige Einsätze hat", so Rangnick, der sich für eine eventuelle Doppelbelastung entschieden hat: "Dann müssen wir ihn trotzdem einsetzen und am Samstag auf der Bank haben."