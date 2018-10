Matthias Jaissle über seine erneute Operation und seinen Weg zum Comeback

Heute wird Matthias Jaissle in Basel entzündetes Gewebe an der Achillesferse entfernt. Weil Jaissles Schmerzen, die bereits im Trainingslager begonnen hatte, nicht nachließen, entschieden sich Verein und Spieler für den Schritt. Damit wird Jaissle erneut lange Zeit ausfallen. Auf seiner neuen Homepage www.matthiasjaissle.de äußert sich der 23-Jährige selbst zu seiner Verletzung und darüber, wie er mit dem Rückschlag umgeht.

Die Operation habe sich "in den letzten Tagen abgezeichnet", so Jaissle. "Trotzdem ist es natürlich bitter, keine Frage. Ich war auch richtig gut drauf. Ich habe mich nach meiner langen Verletzungspause gefreut, wieder angreifen zu können. Ich war heiß." Tatsächlich stand Jaissle auch bei Trainer Holger Stanislawski hoch im Kurs, war drauf und dran, sich in die Startelf von Hoffenheim zu spielen. Stanislawski war es auch, der Jaissle in dieser schwierigen Phase nun unterstützt: "Er hat mir das Gefühl vermittelt, dass alle im Verein hinter mir stehen und mich unterstützen. Er hat gesagt, dass ich mir Zeit lassen und mich nicht unter Druck setzen soll. Entscheidend ist nur, dass ich wieder zu 100 Prozent fit werde."

So ein bisschen dürfte sich Jaissle an die Zeit erinnert fühlen, die er nach seinem Kreuzbandriss durchmachte. Damals musste er auch zahlreiche Comebackversuche bei den Profis und in der U23 immer wieder abbrechen. Jaissle: "Ich habe zuvor fast zwei Jahre für mein Comeback gekämpft. Ich habe mich damals nicht unterkriegen lassen – und ich werde auch dieses Mal zurückkommen. Ich bin ein Kämpfer." Trotz der vielen Verletzungen und Rückschläge, ein mögliches Karriereende steht für Jaissle, der gerade ein Fernstudium in Sportmanagement absolviert, außer Frage: "Ich habe ich noch nie ans Aufgeben gedacht."