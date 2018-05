Der Hoffenheimer Innenverteidiger stand nach seiner schweren Verletzung erstmals wieder auf dem Rasen

In der 85. Minute war es soweit: Stadionsprecher Mike Diehl kündigte schon mal einen "ganz emotionalen Moment" an, als sich Matthias Jaissle an der Seitenlinie bereit machte. Fast auf den Tag genau liegt 19 Monate liegt sein letzter Einsatz zurück, damals im März 2009 zog er sich gegen Hannover 96 einen Kreuzbandriss zu, Folgeverletzungen verzögerten das Comeback immer wieder. Für Jaissle ging Innenverteidiger Isaac Vorsah vom Feld. Marvin Compper begrüßte den 22-jährigen per Handschlag. Auch Mannschaftskapitän Andi Beck freute sich: "Er hat jetzt so eine lange Leidenszeit hinter sich, das tut einfach gut und das hebt auch den Teamgeist!"