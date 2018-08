Vedad Ibisevic hat einfach wieder einen Lauf. Der Stürmer traf auch im Freundschaftsspiel für Bosnien

Es war Ibisevics vierter Treffer im vierten Spiel. Bei der Partie Bosnien Herzegowina gegen Ghana traf Vedad Ibisevic für seine Bosnier in der 67. Minute zum zwischenzeitlichen 1:1 Ausgleich und zeigte insgesamt eine starke Partie. Am Ende gewann Bosnien mit 2:1. Auch Ibisevics Kumpel Sejad Salihovic zeigte eine solide Leistung.

Ibisevic kommt mit dem Treffer langsam immer näher an die Form vergangener Tage heran, als er in 17 Bundesligaspielen 18 Tore schoss. Am Sonntag kann er seine Serie ausbauen, im Spiel seiner Hoffenheimer gegen Mainz 05.