Bosnien-Herzegowina gewinnt in Luxemburg sicher mit 3:0 - Ibisevic ist nicht unter den Torschützen

Hoffenheims Stürmer Vedad Ibisevic blieb beim Länderspiel seiner bosnischen Nationalmannschaft ohne Torerfolg. Zwar gewannen die Bosnier gegen Außenseiter Luxemburg souverän mit 3:0, Ibisevic war aber nicht unter den Torschützen. Ibisevic stand in der Startelf und spielte durch. Unter Trainer Safet Susic wird Ibisevic nicht, wie in der Bundesliga, im Sturm eingesetzt, sondern spielt auf dem rechten Flügel. Die nächste Gelegenheit bietet sich Ibisevic am Dienstag, wenn Bosnien zu Hause Frankreich empfängt.