Der Hoffenheimer Torjäger kann mit Bosnien die große Sensation schaffen

Gegen Bayern München musste Vedad Ibisevic am vergangenen Wochenende noch zuschauen, gegen Luxemburg durfte er nun über volle 90 Minuten spielen. Es war der erste Einsatz in einem wichtigen Spiel nach der Oberschenkel-Verletzung. Der Torjäger hatte sich kurz vor Saisonstart einen Muskelbündel gerissen und deshalb bisher noch kein einziges Pflichtspiel für die TSG gemacht.

Das erste Spiel am Abend gegen Luxemburg endete durchaus erfolgreich. Zwar gelang Ibisevic kein Treffer, doch Bosnien gewann klar mit 5-0. Die Tore erzielten Dzeko (12.), Misimovic (15, 22.), Pjanic (36.) und Medunjanin (51.). Damit kommt es am Dienstag gegen Frankreich zum großen Finale. Die Franzosen besiegten am Abend Albanien mit 3-0 und bleiben vor dem letzten Spieltag der EM-Qualifikation mit einem Punkt Vorsprung auf Bosnien Tabellenführer. Mit einem Sieg am Dienstag gegen Frankreich könnte Bosnien die große Überraschung schaffen und sich erstmals für eine Europameisterschaft qualifizieren.