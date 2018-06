Mäzen Dietmar Hopp ist von dem 19-jährigen Brasilianer Roberto Firmino begeistert

Wenn Dietmar Hopp von Roberto Firmino spricht, scheint der Respekt des Mäzens für ein großes Talent durch. Hopp ist vom 4-Millionen-Mann aus Brasilien überzeugt, auch wenn der bisher nur selten in der Bundesliga zum Einsatz kam. Hopp: "Firmino sollte ursprünglich in der Rückrunde noch gar kein Spiel machen." Doch der Brasilianer machte große Fortschritte, nach acht Wochen stellte Marco Pezzaiuoli fest, Firmino habe "einen Schub genommen", gegen Mainz 05 kam er schließlich erstmals zum Einsatz. Manager Ernst Tanne lobte anschließend, die "sehr, sehr gute Leistung von Roberto!" Auch Sportmäzen Dietmar Hopp war angetan: "Er ist ein unheimlich geerdeter, junger Mann und hat sich hier gut zurechtgefunden", lobt Hopp den 19-Jährigen nach inzwischen drei Kurzeinsätzen in der Bundesliga. Sollte Firmino sich so weiterentwickeln, sieht Hopp eine rosige Zukunft: "Ich finde es gut, dass er jetzt spielt. Er kann so gut werden, wie Carlos Eduardo."