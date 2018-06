Mit dem kroatischen Stürmer besteht noch "in keinster Weise Einigkeit"

Tag 1 nach dem Abgang von Vedad Ibisevic aus Hoffenheim. Die brennendste Frage: Wer soll Hoffenheims besten Torschützen in Zukunft ersetzen? Als heißester Kandidat gilt weiterhin Srdjan Lakic vom VfL Wolfsburg. Lakic scheint einem Wechsel zur TSG nicht abgeneigt, aber dieser Wechsel ist im Moment noch alles andere als gesichert.

Dementsprechend zurückhalten äußerte sich am Mittwoch auch Manager Ernst Tanner zur Stürmersuche: "Wir sind mit mehreren Kandidaten im Gespräch und haben uns sehr lange darüber unterhalten. Wir werden versuchen, jemanden zu verpflichten, aber es muss in unsere wirtschaftlichen Vorstellungen passen und da sind wir bisher noch nicht zum Ergebnis gekommen."

Lakic sei "ein sehr interessanter Spieler", so Tanner auf Wolfsburgs Kroaten angesprochen, "aber wir haben in keinster Weise Einigkeit." Lakic wirft viele Fragen auf. Der Kroate wird in diesem Jahr 29 Jahre alt. Welche sportliche Entwicklung die TSG ihm noch zutraut und welches Potenzial sie darauf aufbauend noch in seinem Marktwert sieht, ist offen.

Auch die finanziellen Aspekte eines möglichen Transfers sind noch nicht übereinstimmend ausgehandelt. Lakic hat in Wolfsburg noch einen hochdotierten Vertrag bis 2015, soll angeblich keinesfalls weniger als Vedad Ibisevic verdienen. "Unter dem Strich muss er zu dem, was er in Wolfsburg hat, wahnsinnig viel verzichten", sagt Tanner ganz offen. "Sonst könnten wir es gar nicht machen, sonst geht es gar nicht!"

In Wolfsburg ist Lakic abgeschrieben, darf nur noch in der U23 trainieren. In zehn Saisonspielen kam er oft nicht über die Ersatzspielerrolle hinaus. Ein Tor gelang ihm nicht. Tanner vielsagend: "Es gibt schon Tendenzen, dass er das macht, aber dann haben wir ja auch noch Wolfsburg." Wie viel der VfL für Lakic verlangt, ist nicht genau bekannt. Der Wechsel zum VfB Stuttgart scheiterte angeblich an einer 4,5 Millionen-Euro-Forderung für den Kroaten. Transfermarkt.de taxiert den Wert Lakics aktuell auf 3,5 Millionen.

Mäzen Dietmar Hopp jedenfalls ist aufgrund all dieser Fragezeichen skeptisch. Dem "kicker" sagte Hopp heute: "Ich bin sehr skeptisch, ob wir uns Lakic wirklich leisten kön­nen". Aktuell scheint im Lakic-Poker nur eins sicher: Vor dem Spiel gegen Borussia Dortmund wird wohl keine Entscheidung fallen (Siehe: Wechsel vor Dortmundspiel "völlig unrealistisch").