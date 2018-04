1899 Hoffenheims Mäzen Dietmar Hopp über den Wintertransfer Ryan Babel

Acht Pflichtspiele, kein Tor, keine Vorlage. Das ist Ryan Babels Startbilanz bei seinem neuen Arbeitgeber 1899 Hoffenheim. Seit seinem Wechsel vom englischen Top-Klub FC Liverpool zu 1899 Hoffenheim kommt der 24-Jährige noch nicht richtig in Tritt. So sieht es auch Mäzen Dietmar Hopp: "Ryan Babel hat offenbar Integrationsprobleme." Menschlich sei es kein Problem, so Hopp. Babel komme in der Mannschaft gut zurecht und die Lebensumstände seien zu denen in England auch nicht so verschieden. "Im Spiel" hapere es an der Einbindung, findet der Mäzen. "Jetzt gilt es, solche Spielzüge einzuüben und spielen zu lassen, damit er besser ins Spiel und in die Mannschaft findet", sagt der Mäzen. Babels Vorstellungen im Kraichgau sind ein Auf und Ab. Neben schwächeren Spielen wie gegen Mainz und Köln waren auch stärkere Partien dabei, in denen Babel seine Führungskompetenzen und Torgefahr besser ausspielte. Hopp: "Gegen Schalke hat er mir am besten gefallen, auch wenn er da etwas eigensinnig war."