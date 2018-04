Im Kraichgau wartet man gespannt auf den neuen Cheftrainer

In fast drei Jahren Bundesliga hat 1899 Hoffenheim mehr als 30 Millionen Euro für neue Spieler ausgegeben, nun zahlt man erstmals für einen neuen Trainer. Der FC St. Pauli kassiert für Holger Stanislawski eine Ablösesumme. Das hat Hoffenheims Manager Ernst Tanner nun bestätigt: "Es gibt eine klare Klausel, die das definiert", so Tanner, "aber über die genaue Summe gibts nichts zu sagen!" Laut Bild-Zeitung soll die Ablösesumme sich an Stanislawskis Gehalt im Kraichgau gekoppelt sein und mindestens 250.000 Euro betragen. "Wichtig" sei Tanner aber nur, "dass wir mit St. Pauli gesprochen und für ein einvernehmliches Verhältnis gesorgt gaben". Auch das Co-Trainer-Problem konnte offenbar mehr oder weniger einvernehmlich gelöst werden. Stanislawski hätte gerne zwei Assistenten mitgebracht, doch Tanner betonte immer, Hoffenheim habe "eine Struktur, die steht!". Zwischendurch fürchtete der Manager sogar, aus dem Norden würde "vielleicht auch noch die Putzfrau" mit in den Kraichgau ziehen. Nun kommt Stanislawski mit einem Assistenten und das wird wohl Andre Trulsen sein. "Aller Voraussicht nach", sagt Tanner, als wäre das letzte Wort vielleicht doch noch nicht gesprochen. Nun warten man gespannt auf den neuen Mann, der das Trainingszentrum in Zuzenhausen noch nie gesehen hat. Doch der rote Teppich ist schon ausgerollt. Stanislawski sei der "absolut ideale Trainer für Hoffenheim", schwärmt Sportmäzen Dietmar Hopp. Und Tanner prophezeit: "Wir werden viel Freude mit Holger haben!"