1899 Hoffenheim gab heute die Verpflichtung von Sandro Wieser bekannt

Wer in diesen Tagen wissen will, was sich bei der TSG auf dem Transfermarkt tut, muss lange wach bleiben. Um kurz nach 22 Uhr gab der Verein die Ausleihe von Chinedu Obasi vor einigen Tagen bekannt. Heute ging es eine ganze Stunde schneller. Um 21.05 Uhr meldete die TSG: "Hoffenheim verpflichtet Sandro Wieser vom FC Basel".

Bereits in den letzten Tagen war durchgesickert, dass die TSG einen hochtalentierten Mittelfeldspieler an der Angel hat. Nun ist das Geheimnis gelüftet: Es handelt sich um Sandro Wieser. Der 18-jährige ist bereits Nationalspieler seines Heimatlandes Liechtenstein. Für Liechtenstein bestritt Wieser bereits zehn Länderspiele. In der Liga sammelte der 1,85m große Wieser beim FC Basel Erfahrungen. Zwei Spiele in der ersten Schweizer Liga und 29 Spiele (vier Tore) in Basels U21 sammelte Wieser. Mit 16 Jahren wechselte Wieser von Vaduz zu Basel, wo er alle Jugendmannschaften durchlief und schließlich den Sprung in die erste Mannschaft schaffte.

Bei der TSG erhält Wieser die Rückennummer 27 und einen Vertrag bis 2016. Die Ablösesumme, die beide Vereine vereinbarten, ist nicht bekannt. Laut "transfermarkt.de" soll Wiesers Marktwert rund 200.000 Euro betragen. Manager Ernst Tanner sagte zu dem Transfer: "Wir freuen uns, mit Sandro Wieser ein deutschsprachiges Toptalent langfristig an uns binden zu können. Sandro hat trotz seines jungen Alters, gerade in den A-Länderspielen von Liechtenstein, schon bewiesen, was er zu leisten imstande ist. Er wird bei uns ideale Voraussetzungen vorfinden um den nächsten Schritt zu machen und sich in der Bundesliga zu integrieren."