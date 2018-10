Der Stürmer wird an den bayrischen Liga-Konkurrenten ausgeliehen

Die Medien hatten es schon in der vergangenen Woche berichtet, jetzt kommt die offizielle Bestätigung von 1899 Hoffenheim: Knowledge Musona wird für ein Jahr an den FC Augsburg ausgeliehen. Unklar ist allerdings weiter, wie hoch die Leihgebühr für den Afrikaner ist. Hier die heutige Erklärung der beiden Vereine im im Wortlaut:

Mitteilung des FC Augsburg:

"... Neben Jan Moravek hat sich der FC Augsburg mit der TSG 1899 Hoffenheim auf die Ausleihe von Knowledge Musona verständigt. Der 21-jährige Stürmer aus Simbabwe, der bereits 10 Länderspiele für sein Land absolviert hat, kommt auf Leihbasis für ein Jahr nach Augsburg.

„Es ist schön, dass wir uns auf diesen Transfer geeinigt haben, denn ich habe die Entwicklung des FC Augsburg in der letzten Saison verfolgt. Ich bin überzeugt, dass ich mich in diesem Umfeld persönlich weiterentwickeln und damit auch der Mannschaft helfen kann", sagt Musona, der in der kommenden Woche zur Nationalmannschaft Simbabwes reist, um sich auf Qualifikationsspiele zum Afrika-Cup vorzubereiten.

„Mit Jan Moravek und Knowledge Musona haben wir zwei Spieler verpflichtet, von denen wir überzeugt sind, dass sie in der Offensive Impulse setzen können. Besonders freut es mich, dass Jan Moravek ein klares Bekenntnis zum FCA abgegeben und für zwei Jahre ligaunabhängig unterschrieben hat. Mit Knowledge Musona gewinnen wir einen jungen Stürmer, dessen Entwicklung noch lange nicht abgeschlossen ist", so Manfred Paula, Manager Sport, über die ersten Spielertransfers."

Mitteilung der TSG 1899 Hoffenheim:

"Die TSG 1899 Hoffenheim verleiht Knowledge Musona für ein Jahr an den Bundesliga- Konkurrenten FC Augsburg. Der Nationalspieler Simbabwes (zehn Einsätze bislang) kam im vergangenen Sommer von den südafrikanischen Kaizer Chiefs Johannesburg nach Hoffenheim und spielte in der Bundesligasaison 2011/2012 insgesamt 16 Mal für die TSG.

Im DFB-Pokalspiel gegen den 1.FC Köln erzielte der 21-Jährige sein erstes und bislang einziges Tor für die Kraichgauer. Hoffenheims Trainer Markus Babbel: „Wir glauben, dass Knowledge in Augsburg zurzeit bessere Entwicklungschancen hat als bei uns. Er braucht Spielpraxis. Deshalb ist das Leihgeschäft mit Augsburg eine gute Lösung für alle Beteiligten.“ Über die Ablösemodalitäten haben beide Vereine Stillschweigen vereinbart."