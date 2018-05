Daniel Haas blickt kämpferisch auf das Spiel gegen Köln und will im Kampf um die vorderen Tabellenplätze nachlegen

"Das ist eine ganz bittere Geschichte, weil wir schon zum zweiten Mal diese Situation hatten", erinnerte sich Daniel Haas nach dem Bayern-Spiel zurück. Auch 2008, als Hoffenheim in München in der letzten Minute verlor, stand Haas im TSG-Tor. Damals wie heute zeigte er eine starke Leistung und konnte doch die Niederlage nicht verhindern. Beim 1:1 hielt Haas den Schuss von Ribéry stark, doch: "Es ist bitter, wenn der Nachschuss dann drin ist", so Haas, der sich vor allem durch genaues Videostudium auf den Gegner vorbereitet.

Die nächste DVD liegt schon bereit: Am Freitag geht es gegen den 1. FC Köln. Ob Haas wieder ins zweite Glied rücken muss, oder Tom Starke weiter verletzt ausfällt, ist noch nicht endgültig klar.Der Torwart ist sich aber sicher: "Gegen Köln werden wir ganz anders auftreten. Spielerisch und personell haben wir das Potenzial, um oben zu bleiben."

Haas sieht vor allem den breiter aufgestellten Kader als großes Plus in dieser Saison: "Es ist für die Spieler auf dem Platz wichtig zu wissen, dass wir genug Personal auf der Bank haben, um nachzulegen." Rudy, Sigurdsson und Vukcevic haben sich in den ersten Saisonspielen für höhere Aufgaben empfohlen und Druck auf die Etablierten ausgeübt. "In erster Linie den Druck", findet auch Haas und ergänzt: "Aber die Stammspieler wissen auch, dass sie sich verausgaben können, weil wir immer noch nachlegen können." Das will Haas nun auch in Köln, um an Tabellenführer Mainz und Borussia Dortmund dranzubleiben: "Mainz hat nochmal schön vorgelegt. Da müssen wir nachziehen. Wenn wir oben bleiben wollen, müssen wir Köln auf jeden Fall schlagen."