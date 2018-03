Joseph-Claude Gyau erhält einen Profivertrag bis 2015

Nachwuchstalent Joseph-Claude Gyau bleibt bei 1899 Hoffenheim. Das gab der Verein gestern in einer Pressemitteilung bekannt. Der 19-jährige US-amerikanische Junioren-Nationalspieler erhält bei 1899 Hoffenheim einen Profivertrag bis 2015. Der Verein teilte gestern mit: "Nachwuchstalent Joseph-Claude Gyau (19) wird ab der kommenden Saison fest zum Lizenzspielerkader der TSG 1899 Hoffenheim gehören.

Der US-Amerikaner, der in der laufenden Saison bereits sein Profi-Debüt im DFB-Pokal-Viertelfinale gegen die SpVgg Greuther Fürth feierte, unterschrieb einen Profi-Vertrag und verlängerte seinen bis 2012 laufenden Kontrakt um drei weitere Jahre bis 2015.

Gyau, der zum Kader des US-amerikanischen U23-Nationalteams zählt, wechselte im Juli 2010 nach Hoffenheim. Dort gehörte er zunächst dem U19-Kader an. In der Saison 2011/12 schaffte der offensive Mittelfeldspieler den Sprung zur U23-Regionalligamannschaft. Seit Beginn der Rückrunde nimmt Gyau regelmäßig am Trainingsbetrieb der Lizenzspielermannschaft teil."