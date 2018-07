Koen Casteels wechselt von KRC Genk zu 1899 Hoffenheim

1899 Hoffenheim hat einen neuen Torwart verpflichtet. Koen Casteels wechselt vom belgischen Erstligist KRC Genk in den Kraichgau. Wie Casteels Ex-Klub Genk nun auf seiner Vereinshomepage bekannt gab, wechselt Casteels zu 1899 Hoffenheim. "Was Koen Casteels betrifft, hat sich Genk nach einem erhöhten Angebot des deutschen Clubs Hoffenheim dafür entschieden, ihm bei einem Transfer keine Steine in den Weg zu legen", gaben die Belgier heute bekannt. Weiter heißt es: "Casteels geht deshalb definitiv nach Hoffenheim." Über eine Ablösesumme ist nichts bekannt - ebenso wenig die Vertragslänge von Casteels neuem Kontrakt bei der TSG. Der belgische U19-Torwart hatte für Genk noch kein Spiel in der ersten Liga bestritten. Sein Marktwert wird auf etwa 300.000 Euro (Quelle: transfermarkt.de) taxiert. Die TSG auf ihn wegen seiner guten Leistungen in Belgiens U19 aufmerksam. Nach der Leihe von Jens Grahl zu Paderborn war die TSG auf der Suche nach einem neuen dritten Torhüter, der auch noch in der U23 spielen kann. Diese Rolle soll Casteels nun erfüllen und zusätzlich bei den Profis mittrainieren.