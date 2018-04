Tobias Weis muss operiert werden, verzögert den Eingriff aber, um spielen zu können

Da ist er wieder - Hoffenheims verbissenster Kämpfer Tobias Weis. Lange mussten die Fans auf Tobias Weis' Rückkehr in den Kader warten - genau genommen warfen ein Innenbandriss im Knie und drei Knieoperationen den 25-Jährigen zwei Jahre in seiner Entwicklung zurück. Seit dem letzten Spieltag gegen den HSV steht Weis wieder im Kader, doch das Glück ist nur von kurzer Dauer. Der Grund: Weis muss erneut operiert werden. "Er hat noch Probleme im Sprunggelenk", sagt Marco Pezzaiuoli. Dennoch steht Weis zur Verfügung und beißt auf die Zähne. "Boris und Sali fallen aus, deshalb stellt sich Tobi noch zur Verfügung", erklärt der TSG-Trainer, der Weis als erfahrene Alternative zu den jungen Rudy, Firmino und Sigurdsson im Kader braucht. Deshalb verschiebt Weis die OP am Sprunggelenk. Pezzaiuoli:"Er wird so lange zur Verfügung stehen, bis wir um eine Operation nicht mehr herumkommen. Das kann in der laufenden Saison oder im Sommer geschehen." Tobias Weis ist eben Hoffenheims verbissenster Kämpfer - auf und neben dem Platz.