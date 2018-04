Der Hoffenheimer Profi hatte bereits vor zwei Jahren einen Autounfall durch Unterzucker

Boris Vukcevic hatte bereits vor zwei Jahren einen Autounfall durch Unterzuckerung. Das berichtet die "Bild"-Zeitung. Damals wurde der Hoffenheimer Profi offenbar nur leicht verletzt. Nach dem Bericht der "Bild" war Vukcevic im Oktober 2010 auf der A6 von Sinsheim Richtung Heilbronn unterwegs. Bei Bad Rappenau habe er dann die Leitplanke am rechten Fahrbahnrand gestreift, sei aber weitergefahren, so das Blatt. 13 Kilometer weiter sei er dann mit seinem Audi A5 ungebremst in den Anhänger eines Lasters gekracht. Vukcevic kam angeblich mit Unterzucker ins Krankenhaus, konnte aber wohl schnell wieder entlassen werden. Welche Rolle die Diabeteserkrankung des Profis beim Unfall vor einer Woche gespielt hat, wird noch untersucht.

Am Donnerstag gab es zum Gesundheitszustand von Boris Vukcevic keine neuen Informationen. Seit Montag hat sich aber die Situation "leicht stabilisiert". Das teilte die TSG Hoffenheim bereits am Mittwochabend mit, allerdings ohne genauere Ausführungen zu machen. Der 22-jährige sei "weiterhin in kritischem Zustand" und "liege im Koma", so der Verein in einer Pressemitteilung.

Liegt ein Patient im Koma, so haben die Ärzte in der Regel keine Möglichkeit, ihn aufzuwecken. In diesen Fällen kann man meist nur abwarten. Boris Vukcevic bekommt zwar weiterhin Medikamente um ein plötzliches, nicht gewolltes Aufwachen zu verhindern. Allerdings gehen die Ärzte der Heidelberger Uniklinik zurzeit davon aus, dass er auch ohne diese Medikamente nicht aufwachen würde.

Die Eltern von Boris Vukcevic waren am Mittwoch im Trainingszentrum in Zuzenhausen zu Gast und konnten hier mit Manager Andreas Müller und Trainer Markus Babbel sprechen. In einer Mitteilung des Vereins werden sie mit den Worten zitiert: „Auch uns bleibt derzeit nur die Hoffnung, dass Boris es packt. Er kämpft und das lässt uns hoffen. Wir sind so unglaublich dankbar für die beispiellose Anteilnahme in den letzten Tagen. Vor allem die großartige Unterstützung der Fans am Samstag im Stadion hat uns sehr berührt.“

Vukcevic war am frühen Freitagnachmittag auf der B45 zwischen Bammental und Mauer auf die Gegenfahrbahn geraten und mit seinem Mercedes AMG nahezu frontal in einen Kieslaster geprallt. Die Heidelberger Polizei hat am Dienstag die Untersuchung der Fahrzeuge abgeschlossen. Ein Gutachter hatte sich am Montag das Auto von Boris Vukcevic angesehen. Auch die Unfallstelle an der B45 zwischen Bammental und Mauer war erneut vermessen worden. Zu welchen Ergebnissen die Experten gekommen sind, teilte die Polizei nicht mit. Der Zucker-Computer von Boris Vukcevic und das sichergestellte Diabetiker-Tagebuch werden von den Ermittlern noch ausgewertet. Die genaue Unfallursache wird wohl erst in einigen Wochen feststehen.

