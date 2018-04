Tom Starkes Zerrung bringt einen Einsatz am Wochenende gegen Hannover 96 ins Wanken

Tom Starkes Verletzung beim 2:1-Testspiel gegen St. Pauli hat vielleicht Folgen. Wie der Verein bekannt gab, ist der Einsatz zum Rückrundenstart am Samstag zu Hause in der Rhein-Neckar-Arena gegen Hannover 96 "fraglich". Starke habe sich eine Zerrung im linken Oberschenkel zugezogen, so der Verein. Mit dem Training setzt Hoffenheims Stammkeeper nun aus.

Gegen St. Pauli war Starke in der 23. Minute ausgewechselt worden, nachdem er sich an die Leiste gegriffen hatte. Für ihn kam Ersatzmann Daniel Haas in die Partie und hielt gut. Starke ist auch die erste Wahl für den Ernstfall, wenn Starke tatsächlich ausfallen sollte. Bereits in der Hinrunde hatte Haas Starke in einer Bundesliga- und einer Pokalpartie, sowie in der Vorsaison, als Starke verletzt sogar sieben Wochen ausgefallen war, gut vertreten. Haas könnte sich nun auch gleichzeitig für einen neuen Vertrag bei der TSG oder - wie die Rhein-Neckar-Zeitung zuletzt berichtete - für einen neuen Bundesliga-Verein empfehlen. Im Sommer läuft Haas' aktuelles Arbeitspapier bei 1899 Hoffenheim nämlich aus.