Nur sportliche Erfolge können vom Durcheinander hinter den Kulissen ablenken

Viel Feind - viel Ehr? Die 14 Minuten kurze Pressekonferenz am Freitagmittag, in der 1899 Hoffenheim versucht hat, die Trennung von Manager Ernst Tanner zu erklären, hat nicht dazu beigetragen, das bundesweite Ansehen des Kraichgauer Bundesligisten zu erhöhen. Unter der Überschrift „Seltsames Hoffenheim“ ist in der Süddeutschen Zeitung von einer „Karnevalssitzung in der Fastenzeit“ die Rede.

Das angesehene Blatt beschreibt die neue Rolle von Cheftrainer Markus Babbel so: „Er ist jetzt Trainer und Manager in einem, eine Art Magath von Hopps Gnaden.“ Die SZ glaubt, dass der Führungswechsel auch personelle Konsequenzen im Profiteam haben wird. In der Tat dürften nach Babbels Plädoyer für erfahrene Spieler die Chancen von Sejad Salihovic, Tobias Weis, vielleicht auch von Daniel Haas und Andreas Ibertsberger auf eine Vertragsverlängerung gestiegen sein.

Noch schärfer geht die Frankfurter Rundschau mit dem Dorfverein ins Gericht. Unter dem Titel „Diktatur der Ahnungslosen - In Hoffenheim geht es drunter und drüber“ schreibt die FR: „Die Außendarstellung ist seit dem ersten Tag im Jahr 2011, als Ralf Rangnick sein Köfferchen packte, verheerend. Dietmar Hopp, der Baumeister des beispiellosen Aufstiegs, muss lernen, sich zurückzunehmen. Sonst endet das Bundesliga- Abenteuer eines nicht allzu fernen Tages auch als ganz persönliche Tragik von Dietmar Hopp.“

Die Heilbronner Stimme setzt sich in dem Beitrag „Wie in der Muppet Show“ mit den internen Machtverhältnissen in Hoffenheim auseinander. Die Zeitung schreibt: „Die Mannschaft ist nicht die einzige Baustelle in der TSG Gegeneinander. Auch in der Führungsebene steckt der Wurm drin. Dass die drei bisherigen Geschäftsführer Tanner, Briel und Rotthaus eher gegeneinander als miteinander arbeiteten, ist ein offenes Geheimnis.“

Um so wichtiger war der 2:1-Sieg am Samstag in Mönchengladbach. Nur Erfolge auf dem Platz können vom Durcheinander hinter den Kulissen ablenken. „Wir haben die sportliche Antwort auf die jüngsten Turbulenzen gegeben“, erklärte denn auch Babbel. Der Trainer weiß um die psychologische Wirkung des immerhin schon fünften Auswärtssieges: „Noch so einem Tag fällt den Jungs das Aufstehen doch wesentlich leichter.“

Ausgelassen war am Sonntagmorgen die Stimmung im Trainingszentrum. Die Profis alberten wie auf einem Kindergeburtstag, machten Roberto Firminos Torjubel vom Vortag nach. Der Brasilianer hatte nach dem 1:1 ein Maschinengewehr imitiert. Der „schnöde geschasste“ Manager Ernst Tanner (Frankfurter Rundschau) war kein Thema mehr. „Ich will nicht missverstanden werden, aber wichtig ist, dass jetzt Ruhe reinkommt in den Verein“, sagte Daniel Williams.