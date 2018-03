Die Mitteilung von 1899 Hoffenheim im Wortlaut

Die Trennung von Holger Stanislawski und 1899 Hoffenheim ist vollzogen. Am Vormittag hat sich die TSG von dem glücklosen Hamburger gefeuert. Stanislawski selbst wurde von der Entscheidung gegen 10.30 Uhr informiert.

Hoffenheim hat den Rauswurf Stanislawskis inzwischen bestätigt. Hier die Erklärung des Vereins im Wortlaut:

"TSG Hoffenheim und Trainer Holger Stanislawski gehen getrennte Wege

Holger Stanislawski ist nicht länger Trainer des Fußball-Bundesligisten TSG 1899 Hoffenheim. Coach und Vereinsführung einigten sich, in Abstimmung mit den Gesellschaftern und dem Beirat des Clubs, am Donnerstagvormittag und im Anschluss an die Niederlage im Pokal-Viertelfinale gegen Greuther Fürth einvernehmlich auf eine Auflösung des bis zum 30. Juni 2014 datierten Vertrages. Manager Ernst Tanner erläutert: „Wir schätzen Holger Stanislawski als Menschen und als fachkundigen Trainer. Doch nach einem langen, konstruktiven Gespräch mit ihm sind wir zu dem Entschluss gekommen, dass es besser ist, die Zusammenarbeit im Interesse aller Beteiligten zu beenden. Die jüngsten sportlichen Entwicklungen waren hierfür sicherlich ausschlaggebend.“ Vor der Pokalniederlage gegen den Zweitligisten aus Fürth holte die TSG in der Bundesliga zuletzt einen Sieg aus den vergangenen zehn Spielen. Mit Holger Stanislawski verlassen auch die Co-Trainer André Trulsen und Klaus-Peter Nemet die TSG. Das nicht öffentliche, regenerative Training der Lizenzspieler-Mannschaft am Donnerstag wird von den Trainern aus dem Athletik-Bereich geführt."

{jcomments off}