Die Leidensgeschichte von Matthias Jaissle ist lang genug - nun gibt es endlich wieder eine positive Nachricht

Kreuzbandriss - OP - Reha - Comebackversuch - Rückschläge - Reha - Folgeverletzungen - OP - Reha. So könnte man die Leidensgeschichte von Matthias Jaissle streng verkürzt darstellen. In Wirklichkeit gab es immer wieder kleine Rückschläge für den Innenverteidiger. Schmerzen nach Trainingseinheiten, Arthroskopien im Knie, neue Anläufe mit neuen Reha-Maßnahmen.

Doch nun scheint Matthias Jaissle endlich wieder auf dem richtigen Weg zu sein. "Es läuft bei ihm endlich wieder sehr gut und das freut uns besonders, weil er so viel Leid einstecken musste", kommentiert Manager Ernst Tanner die Fortschritte von Jaissle. Am vergangenen Wochenende kehrte er sogar schon in den Kreis der Mannschaft zurück, verbrachte eine Nacht im Trainingslager in Baiersbronn.

Einen festen Rückkehrzeitpunkt bekommt Jaissle aber nicht gesetzt, Tanner sagt nur: "Er ist voll im Plan." Jaissle soll behutsam wieder herangeführt werden an die Trainingsbelastungen und erst 2011 wieder voll einsteigen. Es sind kleine Schritte, die der 21-jährige im Moment machen muss - umso wichtiger sind die positiven Signale, die ihn auf seinem Weg begleiten.