Trainer Ralf Rangnick ist mit dem japanischen Test-Außenverteidiger Tomoaki Makino zufrieden

Christian Eichners Tage im Kraichgau scheinen gezählt. Immer wieder und immer heftiger kehren Wechselgerüchte um den Linksverteidiger zurück. Heißester Kandidat: der 1. FC Köln. Dass Eichner seinen zum Saisonende auslaufenden Vertrag verlängern könnte, scheint unmöglich und auch Eichners aktuelle Situation ( 4 Ligaspiele, zuletzt am 10. Spieltag gegen Hannover) trägt auch nicht zur Bindung des einzigen echten Kraichgauers an den Kraichgau-Klub teil. Denkbar ist auch schon ein Wechsel in der Winterpause. Und die TSG hat für einen möglichen Wechsel schon vorgesorgt. Zwar sagte Trainer Ralf Rangnick eindeutig in Sachen Transferaktivitäten: "Bei uns hat sich offiziell kein Verein ganz konkret gemeldet." Trotzdem testet die TSG schon fleißig Eichners potenzielle Nachfolger. Aktuell steht der japanische Nationalspieler Tomoaki Makino von Sanfrecce Hiroshima unter Beobachtung. Der 23-Jährige durfte in Hoffenheim probeweise mittrainieren. Rangnicks Fazit: "Wir haben ihn uns jetzt drei Einheiten angeschaut. Er macht einen guten, sehr aufgeweckten Eindruck. Er konnte nach zwei Einheiten schon die Namen fast aller Spieler. Er hat auch gut kommuniziert." Der flexible Außenverteidiger wäre sogar ablösefrei. Von einem konkreten Verpflichtungsinteresse sprach Rangnick noch nicht: "Der Junge kann was, ob es wirklich dazu reicht zu sagen, er kann uns in der Rückrunde weiterhelfen - dazu kann ich noch nichts sagen." Klar ist, solange Eichner im Kraichgau gebunden ist, dürfte eine Verstärkung nicht folgen. Zumal der Finne Jukka Raitala am Saisonende wohl auch wieder eine Option werden könnte, wenn seine Leihe beim SC Paderborn endet. Doch mit einem Wechsel von Eichner könnte ganz schnell Schwung ins Personalkarussell kommen.