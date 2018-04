Immer wieder kommen Gerüchte auf, Per Nilsson könne 1899 verlassen. Christian Eichner wäre über den Verlust enttäuscht

Hartnäckig halten sich Gerüchte über einen Wechsel von Hoffenheims Innenverteidiger Per Nilsson. Der Schwede, in der Zweiten Liga noch Stammspieler, ist hinter Marvin Compper und Josip Simunic nur noch dritte Wahl auf der Innenverteidigerposition. Trotzdem wurde er vor der Saison von seinen Kollegen zum Kapitän gewählt und genießt hohes Ansehen.

Wie das Fachblatt kicker berichtet sollen nun der FC Luzern und OSC Lille Interesse an Nilsson haben. Für Christian Eichner wäre es Verlust, wenn Nilsson ginge: "Ich kann nur den Hut davor ziehen, was Per jede Woche für die Mannschaft leistet. Menschlich wäre es für uns ein Verlust, und das ist noch untertrieben. "

Per Nilsson selbst wollte sich zu den neuen Wechselgerüchten allerdings nicht äußern.