So soll Hoffenheim unter Stanislawski im Angriff spielen

Die aktuelle Bundesligasaison ist erst ein Spiel jung, zwei Chancen konnte sich 1899 Hoffenheim beim Auftaktspiel in Hannover erarbeiten und dennoch waren erste Anzeichen im Spiel der TSG ablesbar, wie künftig das Angriffsspiel von Holger Stanislawski aussehen soll. Auch wenn mit Vedad Ibisevic und Gylfi Sigurdsson Hoffenheims Haupttorschützen aus der vergangenen Saison noch fehlen (beide erzielten zusammen 17 Tore), ist Stanislawskis Angriffskonzept schon erkennbar.

Hauptmerkmal ist die Personen- und Positionsunabhängigkeit in Stanislawskis Philosophie. "Wir haben viele Freiheiten nach vorne, deshalb ist es nicht so festgelegt, dass ich nur auf Linksaußen bleiben muss. Die Spieler sehen selbst, wenn einer auf der Position fehlt, geht der nächste dorthin, damit die Wege nicht so weit sind", beschreibt beispielsweise Fabian Johnson Holger seine Aufgaben im Hannover-Spiel.

Im Spiel gegen Hannover 96 rotierte die TSG im Angriff fünf Mal: Zuerst spielten Johnson - Babel - Obasi in der offensiven Dreierreihe mit Mlapa als Sturmspitze davor. Nach knapp 19 Minuten wechselte Babel auf links und Johnson rückte dafür auf die 10er-Position hinter Mlapa. Ab der 30. Minute tauschten Johnson und Salihovic dann ihre Positionen. Kurz nach der Halbzeitpause wechselten Johnson und Salihovic zurück und Obasi und Babel wechselten die Seiten. Ab der 65. Minute waren dann Johnson und Mlapa auf den Außenbahnen, während der eingewechselte Schipplock und Obasi es über die Mitte versuchten.

Der Ausschnitt aus dem Hannoverspiel zeigt schon, dass Holger Stanislawski das Angriffsspiel der TSG extrem variabel halten will. "Es könnte noch mehr sein", forderte der Coach nach dem Spiel prompt, die Rotationen im Angriff noch zu erhöhen. Dabei sollen die Spieler mitdenken, um Laufwege effektiv einzusparen. "Es gibt in der Defensive viel kürzere Wege, wenn man die Position wechselt", erklärt Stanislawski. "Wenn Peniel Mlapa zum Beispiel vorne reinstößt in die Spitze und soll den ganzen Weg wieder rechts auf seine Seite machen, möchte ich das nicht. Dann soll der rechte Zehner rüberschieben und Mlapa schiebt auf die zentrale Zehn. Das ist Laufwegschulung. Da wollen wir hin."

Die Startaufstellung, wie man sie aus dem Fernsehen kennt, etwa ein klassisches 4-4-2, oder wie in Hoffenheims Spiel gegen Hannover ein 4-2-3-1, hat also immer nur für einige Minuten nach Anpfiff bestand. Danach will Stanislawski spielangepasste Rotationen sehen - und zwar permanent. Und mehr noch: Hinzu kommt, dass sich die Angreifer, wie zum Beispiel die offensive Dreierreihe nicht auf einer Linie bewegen soll, sondern eher in Dreiecken. Durch dieses Verschieben der einzelnen Spieler sollen Passwege auf mehreren Ebenen frei werden. So wird im Spiel schneller ein diagonaler Passweg frei und Flankenwechsel werden einfacher. Erreicht werden sollen diese Positionen dadurch, dass immer wieder ein Spieler mit einem kurzen Sprint zwischen die Abwehrreihe oder die defensive Mittelfeldreihe stößt, um somit zwei Gegner zu binden. Für den hinten gebliebenen Mitspieler wird dann eine kleine Lücke frei. Diese Lücke soll der ballführende Spieler dann erkennen und für ein Zuspiel nutzen.

Hinzu kommt, dass Stanislawskis Angriffsspiel durch die Rotationen auch bei der Raumaufteilung flexibel bleiben soll und auf den Gegner angepasst werden kann. Ist ein Gegner auf den Außenbahnen verwundbar, können Obasi und Babel sich mit ihrer Schnelligkeit am Flügel behaupten. Sind dagegen die Spieler im Zentrum langsamer, können Hoffenheims flinke Außen in die Mitte ziehen, während sich ein zentraler Mittelfeldspieler nach außen fallen lässt. Steht ein Gegner tief in der eigenen Hälfte, kann einer der beiden 6er sich bei der Spieleröffnung mit in das Angriffsspiel einschalten und ein offensiver 10er ersetzt ihn in der Zwischenzeit im defensiven Mittelfeld.

Hinzu kommen in Stanislawskis System Sondervereinbarungen, etwa nach einem Abstoß, wenn die TSG Druck auf den sogenannten "Zweiten Ball", also den Kopfball oder Pass der gegnerischen Mannschaft nach dem Abstoß, machen soll, nach einem Einwurf, oder wenn die Zeit drängt, und durch mehr Pressing ein schnelles Tor erzielt werden soll. Diese verschiedenen Situationen werden dann jeweils von Stanislawski mit einem speziellen Handzeichen angesagt.

Gegen Hannover 96 haben einige dieser Dinge schon funktioniert. Hoffenheims größte Torchancen durch Johnson (42.) und Firmino (79.) resultierten aus der erfolgreichen Umsetzung dieser Taktik. Da die TSG aber noch zu zaghaft rotierte und vor allem Hannover 96 extrem tief stand und beinahe ausschließlich auf Konter lauerte, waren lediglich Ansätze des Offensivspiels zu sehen.

Personell erhält Stanislawski voraussichtlich erst zur zweiten Hälfte der Hinrunde mehr Flexibilität. Momentan bieten sich nur Peniel Mlapa und Sven Schipplock für das Sturmzentrum an. Vedad Ibisevic wird erst in einigen Wochen zurückerwartet. Bis dahin könnte auch Neuzugang Knowledge Musona eine Alternative werden.

Auf den Außenbahnen gelten Obasi und Babel noch als gesetzt. Fabian Johnson bot sich allerdings durch eine sehr starke Leistung auch in der Offensive an und könnte dort bald eine Alternative sowohl auf rechts, als auch links werden. Auch der schnelle Boris Vukcevic wäre nach seiner Genesung bald ein Kandidat für beide Außenbahnen. Peniel Mlapa hat in der vergangenen Runde gezeigt, dass er auf dem Flügel ebenfalls eine gute Rolle spielen kann. Im Zentrum stehen momentan Roberto Firmino und Ryan Babel zur Verfügung. Der flexible Johnson und der momentan noch verletzte Gylfi Sigurdsson wären Alternativen. Auch Knowledge Musona kann diese Position nach der taktischen Eingewöhnung in Stanislawskis System bekleiden.

Der Ausblick ist vielversprechend. Unter dem Strich muss die TSG in den kommenden Spielen aber die guten Ansätze bestätigen und zeigen, dass bei Stanislawskis Angriffskonzept auch Tore herausspringen.