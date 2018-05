{jcomments off} „Alles wird nur negativ gesehen“ – „Draußen leiden einige unter Realitätsverlust“ – „Als ob Hoffenheim schon untergegangen ist“

Holger Stanislawski ver-lor ein paar Worte über Borussia Dortmund, ehe er sich dem eigentlichen Gegner zuwandte. „Es geht mir gewaltig gegen den Strich, dass alles nur negativ gesehen wird“, knöpfte sich der Trainer von 1899 Hoffenheim das gute Dutzend Journalisten vor. „Wenn man die Berichte liest, ist Hoffenheim schon untergegangen. Abgestiegen mit null Chancen auf den Klassenerhalt. Draußen leiden einige unter Realitätsverlust.“ Zwölf Minuten dauerte der Vortrag, den man getrost als Brandrede bezeichnen kann.

Gemehrt hatten sich in den letzten Tagen die kritischen und warnenden Stimmen (unter anderen auch von Dietmar Hopp), als mit Vedad Ibisevic der erfolgreichste Torschütze und – nach Eduardo, Gustavo, Ba und Obasi – ein weiterer Herbstmeister von 2008 von Bord ging. Es entstand der Eindruck, als würden die Besten das sinkende Schiff verlassen. Vielleicht wechselt demnächst auch Sejad Salihovic nach Stuttgart, Kapitän Andreas Beck stünde vermutlich nicht mehr auf der Kommandobrücke, hätte Juventus Turin nicht einen neuen Trainer bekommen. Rette sich, wer kann?

Zum Glück nach Dortmund Die Abschiede fielen zunehmend leichter. Denn über die Jahre haben sich die Himmelsstürmer in satte Stars verwandelt. Launisch, verhätschelt, überbezahlt. „Was wurde erreicht in den letzten drei Spielzeiten? Ein siebter und zwei elfte Plätze“, sagt Stanislawski, „deshalb müssen wir einen Umbruch vollziehen.“ Einverstanden.

Nachvollziehbar auch der Plan, teuere durch billigere, junge Spieler zu ersetzen. „Es geht nicht, dass Dietmar Hopp jede Saison 20 Millionen Euro zuschießen muss“, erklärt Stanislawski. Zehn Millionen Gehaltskosten wurden inner- halb eines Jahres eingespart. Schlechter als vor einem Jahr steht Hoffenheim deshalb nicht da. Das ist in Ordnung.

Aber: Hoffenheim ist graues Mittelmaß, und dafür bekommt man nicht viel Beifall. Vor allem: In den letzten zwölf Monaten gab’s nicht mal eine Handvoll ansehnlicher Heimspiele! Muss man sich wirklich wundern, dass die Fans schimpfen oder daheim bleiben? Wer renoviert, kann nicht damit rechnen, dass die Leute entzückt sind, wenn die alte Tapete runter ist und die neue noch nicht drauf.

Morgen (15.30 Uhr/direkt in Sky) spielt Hoffenheim beim Deutschen Meister. Das nennt man Glück. Das nennt man Glück. Die kommenden Heimspiele gegen Schlusslicht Augsburg und im Pokal gegen Fürth sind viel undankbarer. „Was können wir verlieren“, meint Stanislawski, „wir fahren hoch erhobenen Hauptes nach Dortmund, wir werden mutig sein.“ Der Trainer bittet darum, der jungen Mannschaft Vertrauen zu schenken. Denn einen Neuzugang als Ersatz für Ibisevic wird es bis morgen mit Sicherheit nicht geben.

Ob Sdrjan Lakic (28) vom VfL Wolfsburg bis zum Transferschluss am Dienstag kommt, hängt davon ab, ob es „wirtschaftlich in unseren Rahmen passt“, wie Manager Ernst Tanner sagt. Drei Millionen Euro, so sein geschätztes Gehalt beim Volkswagen-Klub, wird er im Kraichgau nicht verdienen können. Tanner bestätigte Gespräche, gestern war der Berater des ehemaligen Angreifers des 1. FC Kaiserslautern in Zuzenhausen. Hopp ist skeptisch: „Ich weiß nicht, ob wir uns Lakic leisten können.“ Es gibt weitere Kandidaten. Max Kruse vom FC St. Pauli zählt nicht dazu. „Wer uns beim BVB nichts zutraut, soll besser zu Hause bleiben“, sagt Stanislawski. 1.500 Fans trauen Hoffenheim alles zu. Fast doppelt so viel wie vor einem Jahr.