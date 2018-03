Welcher TSG-Neuzugang schafft es auf Anhieb in die Stammformation?

11 Zugänge, 14 Abgänge. 1899 Hoffenheim hat vor seiner fünften Bundesligasaison einen großen Umbruch vollzogen. Trainer-Manager Markus Babbel konnte durch seine Doppelfunktion seine Vorstellungen umsetzen und trägt für den neuen Kader die Verantwortung. Doch welcher von Babbels 11 Neuzugängen schafft auf Anhieb den Sprung in die Startelf? 1899aktuell wirft einen Blick auf die Vorbereitung der Neuen und kommentiert deren Chancen, einen Platz in Babbels Stammformation zu erlangen.

Mit Tim Wiese ist Stimmung in der Bude. Von Anfang an. Es ist die Neuverpflichtung der TSG, die für die meisten Wellen sorgte und bundesweit Aufsehen erregte. Fanaufstand im Kraichgau, Unterstützung für Ex-Keeper Tom Starke, dann die Aufregung um die Nicht-Nominierung Wieses für das Argentinien-Länderspiel. (Babbel: "Das ist kein Anstand!")

Wiese polarisiert. Dass er sich die Unterstützung der Fans erarbeiten werde, da war sich Wiese von Anfang an sicher.

Er hat in der Vorbereitung gezeigt: In brenzligen Situationen entschärft er auch gefährlichste Bälle. Wiese ist einer, der Punkte gewinnen kann, der einer wackeligen Abwehr Sicherheit verleiht.

Wiese erarbeitete sich durch gute Testspielleistungen einen anständigen Empfang in der Rhein-Neckar-Arena. Und als er die ersten beiden gefährlichen Bälle hielt, schallten nach 40 Minuten "Wiese"-Sprechchöre durch die Arena.

Körperlich wirkt Wiese in gutem Zustand. Jederzeit präsent, stark im 1:1-Spiel. Die kurze Sommerpause durch das EM-Turnier in Polen und der Ukraine scheint ihm nichts ausgemacht zu haben. Zudem wurde er in kürzester Zeit Kapitän. Ungewöhnlich für einen Neuzugang, doch Wiese geht gleich vorweg, formuliert sein Ziel offensiv, will mit der TSG mittelfristig in die Champions League. Wiese weiß, was man braucht, um dorthin zu kommen. Er faltet auch mal einen seiner Vorderleute zusammen, wenn es nicht läuft.

Konkurrenz um die Startelf besitzt er nicht. Er ist die klare Nummer 1. Hinter ihm streiten die Nachwuchskeeper Koen Casteels und Jens Grahl um den Posten als Nummer 2.

Fazit: Wiese ist ein Typ, der der Mannschaft in allen Bereichen gut tut. Startelfwahrscheinlichkeit: 100 %.