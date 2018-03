Hoffenheim spielt 1:1 dank eines Kraftaktes von Matthieu Delpierre

Markus Babbel will Spieler, die Mentalität zeigen, die voran gehen. Matthieu Delpierre hat nun bewiesen, dass er so ein Spieler ist. Obwohl der Franzose am Mittwoch Vater eines gesunden Sohnes wurde, vom Verein Sonderurlaub erhielt und zwei Nächte nicht geschlafen hatte, reiste er auf eigenen Wunsch am Freitag zurück ins Trainingslager der TSG nach Feldkirchen an der Donau (Österreich).

Delpierre hatte einen Teil der Vorbereitung wegen Verletzungsproblemen verpasst und will nun den Anschluss schaffen. Gegen den englischen Premier League-Klub Wigan Athletics gelang nun auch noch Delpierre der Treffer, der die TSG vor einer Niederlage bewahrte.

Denn Mauro Borselli hatte Wigan mit 1:0 in Führung gebracht (25.), ehe Delpierre nach einer Ecke von Sebastian Rudy für die TSG ausglich (37.). Mehr Tore bekamen die gut 500 Zuschauer uin Bad Wimsbach im zweiten Test der TSG im Trainingslager nicht mehr zu sehen, obwohl 1899 im zweiten Durchgang feldüberlegen war.

So spielte die TSG in der ersten Hälfte: Wiese – Schröck, Vorsah, Delpierre, Johnson – Gyau, Williams, Rudy, Firmino – Volland – Derdiyok.

So spielte die TSG in der zweiten Hälfte: Wiese - Beck, Vestergaard, Compper, Johnson - Vukcevic, Weis, Salihovic, Braafheid - Sassi - Schipplock.