Markus Babbel erwägt, dem Brasilianer schon jetzt Heimaturlaub zu gewähren

Die letzten drei Spiele, könnten Optimisten sagen, hätten am Eindruck nun auch nichts mehr geändert, den Roberto Firmino in seiner ersten kompletten Bundesligasaison für 1899 Hoffenheim hinterließ. Dennoch ist die Verletzung des 20-jährigen Brasilianers, der sich im Spiel beim SC Freiburg zwei Bänder im Knöchel, sowie das Syndesmoseband riss, bitter.

Firminos Bilanz ist nach 30 Spielen beachtlich. 26 Mal stand der junge Brasilianer in der Startelf der TSG, viermal wurde er eingewechselt. Ihm gelangen sieben Tore und vier Vorlagen. Die Eingewöhnung in Deutschland gelang Firmino, der als 18-Jähriger in den Kraichgau kam, überaus schnell! In 44 Spielen traf er seither 10 Mal und bereitete vier Tore vor. Keine schlechte Quote für einen Mittelfeldspieler, allerdings für jemand mit Firminos Fähigkeiten durchaus ausbaufähig.

In dieser Saison erhält der Brasilianer, der nebenbei seinen Marktwert von 4 auf 6 Millionen (Quelle: transfermarkt.de) steigerte, keine Gelegenheit mehr dazu. Mit mindestens acht Wochen Pause rechnet die TSG. Dafür erwägt Trainer Markus Babbel, seinem Schützling bereits etwas früher Heimaturlaub zu gewähren. Babbel: "Er macht jetzt die Reha. Wir warten den Heilungsverlauf jetzt ab und ob wir ihn eventuell früher in Urlaub schicken. Das muss ich aber mit den Ärzten klären." Verläuft die Heilung glücklich, kann Firmino danach zur Saisonvorbereitung wieder einsteigen.