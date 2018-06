Vor genau drei Jahren schoss Andi Beck Deutschland gegen Italien ins EM-Finale

Genau heute vor drei Jahren, am 27. Juni 2009, schoss Andreas Beck Deutschland gegen Italien ins EM-Finale. Die DFB-Junioren gewannen gegen die Junior-Azzurri mit 1:0 und wurden später gegen England U21-Europameister in Schweden.

„Echt, war das genau vor drei Jahren?“, ist Beck auf das freudige Ereignis angesprochen, etwas überrascht. „Ich wusste nur, dass es in diesem Zeitraum stattfand. Eine schöne, positive Erinnerung, die bleiben wird.“

„Es gibt mit Sicherheit viele Parallelen“, findet Beck. „Beide Teams haben bis dahin ein starkes Turnier gespielt, ähnlich wie es jetzt auch der Fall ist. Es war ein Spiel auf Augenhöhe. Der kleinste Fehler wurde bestraft. Es gab nicht viele Torchancen.“ Eine der Seltenen hatte Beck und schoss die DFB-Elf zum Sieg. „Es war eine Einzelleistung, ein Schuss aus 16 Metern. Der Torwart konnte ihn nicht parieren. Manuel Neuer hat im Gegenzug einige gute Chancen gehalten. Das wird auch für uns heute ganz wichtig sein, morgen zu Null zu spielen.“

Viele Spieler von damals treffen erneut aufeinander und haben den Schritt von den Junioren in die A-Nationalmannschaft geschafft. „Unsere Achse stand auch damals schon in der Startelf. Es ist ein Wiedersehen, hoffentlich mit gutem Ende für uns“, hofft Beck.

Manuel Neuer, Mesut Özil und Jérôme Boateng standen damals wie heute in der Startelf, Mats Hummels hat sich vom Einwechselspieler zur Stammkraft entwickelt. Umgekehrt ging es Benedikt Höwedes, der damals begann und heute vorerst auf der Bank sitzt. Der damalige Kapitän des Teams war Sami Khedira. Er fehlte im Halbfinale verletzt. „Jeder, der bei der Euro gespielt hat, war damals schon gestandener Bundesligaspieler“, beschreibt Beck die Truppe von damals. „Aber wenn man die ein oder andere Entwicklung sieht, muss man sagen, dass Khedira und Özil sich zu Weltstars entwickelt haben. Darauf können wir Deutschen stolz sein. Sie sind die Ersten nach Ballack, die sich im Ausland auf Weltniveau durchgesetzt haben.“

Auch Becks Hoffenheimer Teamkollege Fabian Johnson (heute US-Nationalspieler) war damals dabei - im rechten, offensiven Mittelfeld. Sebastian Boenisch (heute polnischer Nationalspieler) und Marko Marin sind weitere prominente Namen in der Startaufstellung von damals.

Auf italienischer Seite stand Stürmer Mario Balotelli schon damals in der Startaufstellung, genauso wie Flügelspieler Sebastian Giovinco. „Balotelli war damals schon ein Thema in den Medien“, weiß Beck noch. „Er hat damals im Sturm bei Inter Mailand zusammen mit Ibrahimovic gespielt.“ Verteidiger Ignazio Abate wurde eingewechselt. Mittelfeldspieler Claudio Marchisio gehörte ebenfalls zum Kader, war aber gesperrt. Und Salvatore Sirigu war und ist Ersatztorwart.

Beck konnte es seinen Mannschaftskollegen von damals nicht gleichtun. Den 26 U21-Länderspielen folgten nur neun Spiele für die A-Nationalmannschaft. Sein Letztes bestritt er vor knapp zwei Jahren, am 17. November 2010 gegen Schweden. An einem großen Turnier nahm Beck bisher nicht teil. Besonders bitter war die Ausbootung als letzter Spieler unmittelbar vor der Weltmeisterschaft 2010 in Südafrika.

Inzwischen verfolgt Beck die Spiele seiner ehemaligen Kollegen aus dem Mannschaftshotel von 1899 Hoffenheim im Trainingslager in Füssen. „Klar wäre ich am liebsten selbst auch dabei“, gibt der Verteidiger zu. „Aber man muss die Entwicklung sehen, auch die Vereinsentwicklung. Andere konnten sich mit ihrem Verein auf internationaler Ebene präsentieren und weiterentwickeln. Für mich persönlich war es so, dass wir in uns Hoffenheim in der Liga gehalten haben und um unsere eigenen Ansprüche gekämpft haben. Das wollen wir ändern. Dann kann man auch wieder Ansprüche stellen auf das internationale Geschäft, sprich Nationalmannschaft.“