Nach 27 Wochen feiert Chinedu Obasi sein Comeback und sagt: "Ich bin froh, dass wir nicht abgestürzt sind"

27 lange, quälende Wochen lagen zwischen Chinedu Obasis letztem Bundesligaspiel für Hoffenheim gegen den Hamburger SV und seinem Comeback gegen den VfL Wolfsburg. In der 84. Minute kehrte der Stürmer von 1899 Hoffenheim zurück in die Bundesliga. Der so verletzungsanfällige Nationalspieler Nigerias hatte einen Ermüdungsbruch im Schienbein, wurde im Vorjahr operiert und kämpfte sich mühsam zurück.

Nach dem Spiel gegen Wolfsburg zeigte sich Obasi einerseits erleichtert: "Ich habe mich auf das Spiel gefreut. Jetzt kucke ich auf mich, um gesund zu bleiben. Ich bin zufrieden." Allerdings war Obasi mit dem Zeitpunkt seiner Einwechslung nicht ganz zufrieden: "Ich war ein bisschen spät reingekommen", so der Stürmer. "Ich habe gedacht, dass ich früher reinkommen kann. Ich bin noch nicht bei 100 Prozent, aber ich weiß, dass ich der Mannschaft helfen kann. Als das Spiel 1:0 stand, hatte ich ein bisschen Angst, das etwas passiert. Beim 1:1 habe ich gedacht, ok." Doch Obasi kam nach dem Ausgleich nicht in die Partie, stattdessen drehte Wolfsburg auf. Erst, als alles entschieden war und 1:3 stand, durfte Obasi an die Kugel. Sei's drum: "Hauptsache, ich bin wieder hier", sagte der Stürmer lächelnd.

Und das will der Stürmer auch bleiben: "Der Sommer ist zwar lang und es kann viel passieren, aber ich habe einen Vertrab bis 2014 und fühle mich hier wohl", so Obasi.

Nicht zuletzt die Fans trugen zu Obasis Wohlbefinden maßgeblich bei. Schon in der ersten Hälfte gab es "Obasi, Obasi"-Sprechchöre. Bei seiner Einwechslung feierten sie ihn frenetisch. Obasi: "Das ist sehr wichtig für mich. Schade, dass ich in dieser Saison fast garnicht gespielt habe. Ich versuche nächste Saison mein Bestes zu geben. Ich habe viel Unterstützung bekommen und fühle, dass ich etwas zurückgeben muss."

Körperlich fühlte er sich nach dem Spiel "okay", ein Hoffnungsschimmer nach ständigen Rückschlägen auch in dieser Rückrunde. "Ich brauche noch ein bisschen Zeit für meine Ausdauer, weil ich so lange nicht gespielt habe." Das soll sich in der nächsten Saison endlich ändern. Nach der verkorksten Saison und dem Ende auf Platz 11 überrascht Obasis Saisonfazit: "Mit unserer Situation bin ich zufrieden. Ich freue mich, dass wir nicht untergegangen sind. Es hätte schwerer werden können. Wir sind noch in der Bundesliga - das ist das Wichtigste! Die Mannschaft hat in dieser Saison viel gekämpft. Ich hoffe, dass der neue Trainer der Mannschaft helfen kann."