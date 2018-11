Hoffenheim hat seinen kleinen Zauberer wieder - Carlos Eduardo ist am Montag in Deutschland gelandet

"Carlos ist zurück", sagte Manager Ernst Tanner am Montag und klang erleichtert. Eduardo ist am Montag aus Brasilien zurückgekehrt. Tanner: "Er ist heute morgen gegen 11 Uhr in Frankfurt gelandet und dann sofort nach Heidelberg zum Ohrenarzt gefahren.

"Es ist ein Lichtblick in der durchwachsenen Hoffenheimer Vorbereitung. Bisher fehlten Trainer Ralf Rangnick nämlich sieben Feldspieler, die der Coach fest eingeplant hatte. Nach einer Operation am rechten Trommelfell durfte Eduardo zuerst noch fliegen. Das Trommelfell wurde genäht und die Wunde an seinem Ohr, die durch die OP entstand, mit elf Stichen genäht. An seinem 23. Geburtstag erhielt Eduardo dann die Flugerlaubnis und kehrte einen Tag später nach Hoffenheim zurück.

Beim Testspiel am Dienstag in Rauenberg wird Eduardo aber noch nicht auflaufen, meint Manager Ernst Tanner: "Spielen kann er am Dienstag auf keinen Fall. Er hat eine Narbe am Ohr, die zuerst verheilen muss. Aber wir können ihn auf jeden Fall mit nach Leogang nehmen." Am Mittwoch bricht der Tross nach Österreich auf. Der Rekonvaleszent Eduardo wird dabei sein. "Wie wir ihn dann belasten können, das handeln die Experten noch aus. Ich denke, dass er so weit fit ist", ist Manager Ernst Tanner für Eduardos weitere Vorbereitung optimistisch.