1. FC Köln: Am ehemaligen Hoffenheimer Trainer Holger Stanislawski werden nun auch in Köln die Zweifel immer lauter. In den Medien wird bereits kritisiert, er habe "keine Lösungsansätze" für die Probleme der Mannschaft, die "Spieler wirken demoralisiert". Durch die ständigen Wechsel wisse kaum einer, "woran er beim Trainer ist". Express

Eintrach Frankfurt: Die Ganzkörperkontrollen von Frankfurter Fans beim Spiel in München sorgen für scharfe Proteste. 30-40 Frankfurter Fans sind nach Angaben des Rekordmeisters "gründlich untersucht" worden. Angeblich mussten sich einige Fans fast komplett ausziehen. Sport1

Hannover 96: 60.000 Menschen gedachten bei Facebook dem verstorbenen Torwart Robert Enke. Auch der ehemalige Hoffenheimer Keeper Tomi Hildebrand schloss sich der Gruppe an. Am Samstag jährte sich der Todestag zum dritten Mal. Bild