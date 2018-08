Edson Braafheid über die Niederlage beim VfB Stuttgart

Edson Braafheid war am Tag nach dem Stuttgart-Spiel tief geknickt. "Das Spiel spricht für sich", schüttelte der Taktführer in Hoffenheims Abwehr den Kopf. "Wir haben nicht so gespielt, wie Hoffenheim das normalerweise in dieser Saison macht. Das haben wir nicht gebracht und diese Enttäuschung ist noch größer. Verlieren kann mal passieren, aber die Art und Weise ist sehr enttäuschend."

Ausgerechnet zwei Fehler in der Abwehr brachten die TSG auf die Verliererstraße. Zuerst pennten Beck und Vorsah, als sie Okazaki einfach davonlaufen ließen und dann holte Vorsah Pogrebnyak im Strafraum von den Beinen. Dabei stellt die TSG mit nur 9 Gegentoren in neun Spielen immer noch die fünftbeste Abwehr der Bundesliga! Dennoch wirken manche Aktionen unglücklich oder ungestüm. Als Isaac Vorsah beim 0:1 durch Okazaki anstatt auf den Gegenspieler in Richtung Torlinie rennt und dann auch noch getunnelt wird, kommentierte Tom Starke: "Das war Slapstick."

So sammelt die TSG zwar weiter ihre Punkte, verdaddelt in den entscheidenden Momenten aber, sich in der Spitzengruppe festzusetzen. Wie schon gegen Köln oder Werder Bremen. Braafheid: "Wir hätten einen schönen Schritt nach oben machen können. Es wäre sehr günstig für uns gewesen." Gegen Gladbach bietet sich gleich die nächste Gelegenheit, den Fehler auszubügeln.