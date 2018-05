Die Entscheidung ist gefallen: Abwehrspieler Andi Beck ist neuer Spielführer bei 1899 Hoffenheim

Die Entscheidung ist nicht wirklich überraschend: Andi Beck führte die Mannschaft um 15.30 Uhr in Rostock als Kapitän aufs Spielfeld. Damit hat Ralf Rangnick einen Spieler zum Chef ernannt, den er selbst für vorbildlich hält. Beck ist bescheiden, verantwortungsbewusst, intelligent und absolut professionell - Eigenschaften, die der Trainer bei Spielern schätzt. Erstmals hat der Coach in dieser Saison die Sache selbst in die Hand genommen und den Kapitän bestimmt, während in der Vergangenheit noch die Spieler wählen durften. Vor dem DFB-Pokal-Spiel sagte Rangnick: "Wer in Rostock Kapitän ist, bleibt es in der gesamten Saison!"