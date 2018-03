Der neue Hoffenheimer Kapitän hat im DFB-Pokal mit einem stärkeren Gegner gerechnet

"Nach dem 1-0 war es ein leichtes Spiel", sagte Andi Beck nach dem 4-0 in Rostock dem Fernsehsender "sky". Tatsächlich folgten nach der Führung durch Demba Ba gleich drei schwere Abwehrfehler der Rostocker, die erst Ibisevic, dann Mlapa und dann wieder Ibisevic zum 4-0 verwandeln konnten. "Es war nicht so schwer, wie wir es uns vorgestellt haben", resümierte Beck. Rostock habe es seiner Mannschaft "leicht gemacht." Der neue Kapitän ("Beck hat die Binde") zeigte sich im Fernsehinterview durchaus optimistisch, dass es nun zum Saisonauftakt gegen Bremen am kommenden Samstag den ersten Sieg gegen Werder in der Bundesliga geben könnte.