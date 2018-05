Liverpools Trainer Kenny Dalglish gab heute bekannt, dass Ryan Babel in England bleibt

Er war Hoffenheims neue Sturmhoffnung. Ein Star, der "Wunschspieler" von Ernst Tanner und Dietmar Hopp. Doch nun hat sich der Transfer von Ryan Babel offenbar zerschlagen. Der 24-jährige Holländer bleibt lieber beim FC Liverpool Reservespieler, anstatt in Hoffenheim um den Klassenerhalt zu kämpfen. Und das, obwohl auf Dietmar Hopps Kommentar hin („Durch den Abgang von Ba und die Verletzung von Obasi waren wir in einer Notsituation. Babel war einer der Wunschkandidaten, von denen unser Manager Ernst Tanner am meisten überzeugt war.“) der Transfer von der Bild-Zeitung zwischenzeitlich als vollzogen gemeldet wurde.

Heute kam jedoch die scheinbar endgültige Absage. Im kicker verkündete Babel Bearter Winnie Haatrecht zwar noch: "Eine Ausleihe an Ajax ist nicht mehr aktuell. Es geht nur noch darum: England oder Hoffenheim“. Via FIFA-Homepage verkündete Liverpools Trainer Kenny Dalglish aber: "Er bleibt hier." Dalglish bestätigte, dass der Transfer von Babel sich zerschlagen habe. Nachdem bekannt wurde, dass Babel zum Medizin-Check in Hoffenheim weilte und es eigentlich schon nach einer Vertragsunterschrift roch, mussten Spieler und Verein doch zurück rudern. In der Folge zierte sich Babel, bei Hoffenheim zu unterschreiben und bevorzugte eine Rückkehr zu seinem ehemaligen Klub Ajax Amsterdam. Doch die Leihe in seine Heimat zerschlug sich ebenfalls.

Die Hoffenheimer stehen damit eine Woche vor dem Ende der Transferperiode noch mit leeren Händen da. Als heißeste Kandidaten gelten nun Mbokani von Monaco und Patrick Helmes von Bayer Leverkusen, dem die Hoffenheimer - offenbar in Voraussicht auf eine Babel-Absage- laut Bild-Zeitung bereits ein Angebot unterbreitet haben.