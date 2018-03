Der Stürmer von FC Liverpool war nach Information der "Rhein-Neckar-Zeitung" gestern im Kraichgau

Als die Meldung über die Verpflichtung von Ryan Babel gestern über die Nachrichtenagenturen lief, war das Handy von Manager Ernst Tanner ausgeschaltet. Wahrscheinlich wollte er nicht gestört werden, denn der holländische Nationalspieler war schon gestern zu Gast in Zuzenhausen. Nach Informationen der "Rhein-Neckar-Zeitung" (Mittwochsausgabe) hat Tanner dem 24-jährigen Stürmer das Trainingszentrum gezeigt und mit ihm auch einen Blick in die Sinsheimer Rhein-Neckar-Arena geworfen. Zuvor, so die "RNZ", war Babel am Elisabeth-Krankenhaus in Heidelberg zum sportmedizinischen Test. Beanstandungen hat es dabei offenbar nicht gegeben. Noch am Abend flog Babel zurück nach England. Manager Ernst Tanner betonte gegenüber der "Rhein-Neckar-Zeitung", dass noch nichts in trockenen Tüchern sei. Der FC Liverpool teilte dagegen auf seiner Internet-Seite mit, dass man sich mit Hoffenheim geeinigt habe.