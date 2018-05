Markus Babbel möchte Hoffenheim zu einem der drei besten Teams Deutschlands machen

"Wir wollen attraktiven Fußball bieten und einen einstelligen Tabellenplatz belegen", gab Hoffenheims sympathischer Geschäftsführer Frank Briel am Samstag im Interview mit der "Rhein-Neckar-Zeitung" als kommendes sportliches Ziel aus. Auch Trainermanager Markus Babbel sagt: "Wir haben einen Plan." Doch die Pläne von Geschäftsführer und Manager scheinen sich nicht hundertprozentig zu decken. Mittelmaß oder Top-Klub? Babbel genügt das Bundesligamittelfeld nicht. Er will 1899 Hoffenheim zu einem der drei besten Teams der Bundesliga machen.

Markus Babbel will in die Champions League! Das gab er am Dienstag in Zuzenhausen bekannt, deshalb auch das Interesse an Bremens Tim Wiese: "Das ist mein Ziel, dass wir es schaffen, irgendwann in die Champions League zu kommen. Um dorthin zu kommen, brauchst du entsprechende Spieler, die es kennen und hungrig sind, dorthin zu kommen. Das ist die Überlegung, die ich habe."

Er sei "felsenfest überzeugt", dass Tim Wiese Hoffenheim helfen werde, in diese Richtung zu gehen. Und Wieses Champions League-Erfahrung sei auch ein Hauptgrund dafür gewesen, sich um ihn zu bemühen. Zwar schränkte Babbel seine Aussage danach noch einmal ein: "Nageln sie mich nicht fest, dass ich nächstes Jahr Champions League spiele. Ich weiß ja noch nicht, wer alles beim Trainingsstart auf dem Platz steht. Aber ich habe vor, international mit der Mannschaft dort hinzukommen. Das ist schlussendlich mein Ziel."

Auch TSG-Gesellschafter Dietmar Hopp ist eingeweiht, Babbel hat mit ihm bereits über die hohen Ziele gesprochen. "Fiel dabei auch das Wort Champions League", fragte ein Journalist aus der Runde. Babbels Antwort: "Ja, klar!" Nachfrage: "Und hat Dietmar Hopp es abgenickt?" Babbel: "Ja!"

Im Juli 2011 hatte Hopp im "Audi Star Talk" noch gesagt: "Mein Ziel ist, dass wir einen einstelligen Tabellenplatz erreichen. Nicht die eins, nicht die zwei und so weiter. Aber da sind die Leute dann mit der Zeit auch zufrieden." (Video vom Audi Stark Talk siehe hier)

Markus Babbel offenbar nicht. Er will ganz nach oben. Inwieweit der Jugend- und Sparkurs der letzten Jahre mit Babbels Vision von der Königsklasse vereinbar ist, bleibt abzuwarten. Es riecht jedenfalls nach einem erneuten Kurswechsel in der Vereinsausrichtung. Vor knapp einem Jahr sprach Ex-Trainer Marco Pezzaiuoli noch vom "Klassenerhalt", im Sommer 2011 wollte Ex-Trainer Holger Stanislawski "irgendwann oben reinpieksen". Der erfolglose Sympathieträger erklärte vor gerade erst drei Monaten: "Diesen Zahn ziehe ich jedem, der draußen an Realitätsverlust leidet, der ganz einfach glaubt, dass man einen Etat anpassen kann, einen Umbruch starten kann und gleichzeitig junge, talentierte Spieler einbaut und gleichzeitig das Ziel haben soll, vielleicht deutscher Meister zu werden!"

Markus Babbel will nun jedenfalls wieder ganz oben angreifen: "Ich bin ein Trainer, der hungrig ist und Erfolg haben will. Ich hoffe, dass ich das mit Hoffenheim schaffen werde. Nach dieser Saison sollte man durchatmen, dass man nicht abgestiegen ist. Das ist nicht mein Anspruch, jedes Jahr in die Saison zu gehen, um nicht abzusteigen. Ich will höher hinaus. Ich hoffe, dass ich das mit dem Verein und der Mannschaft schaffen werde."