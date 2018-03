Ein Wechsel des Talents von Real Madrid zu Hoffenheim wird immer wahrscheinlicher

"Ich kannte ihn gar nicht und war selbst überrascht", sagte Hoffenheims Trainer Markus Babbel vor wenigen Tagen, als erstmals Real-Stürmer Joselu mit der TSG in Verbindung gebracht wurde. "Joselu", erklärte Babbel damals ohne mit der Wimper zu zucken, sei für Hoffenheim "kein Thema". Man war geneigt, dem Trainer zu glauben, auch weil Babbel diesmal das Sinn gebende "Stand heute" weg ließ.

"Stand heute", das weiß man im Kraichgau seit dem Starke-Wiese-Theater, heißt bei Babbel so viel wie, "Stand morgen" sieht alles anders aus. So ist es allerdings auch jetzt bei Joselu. Stand heute war der Spanier nämlich gestern im Trainingszentrum in Zuzenhausen um sich ein Bild von den Arbeitsbedingungen zu machen.

"Ich wollte ihn kennenlernen", sagte Babbel am Samstag nach dem Testspiel gegen den SV Waldhof Mannheim. Gleichzeitig bestätigte der Coach das, was die Medien schon vor Tagen berichtet haben: Hoffenheim ist an dem spanischen Drittliga-Stürmer interessiert. Bevor man mit Real Kontakt aufnimmt, will man nun aber abwarten, ob sich auch der Torjäger einen Wechsel vorstellen kann. Die Ablösesumme dürfte zwischen fünf und zehn Millionen Euro liegen.

Joselu hatte in der vergangenen Saison für die zweite Mannschaft von Real Madrid in 36 Spielen in der dritten Liga 26 Tore erzielt.