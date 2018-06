Markus Babbels erstes Statement zum 2:3 gegen Nürnberg

Markus Babbel zeigte sich nach dem 2:3 enttäuscht. Babbels erstes Statement nach dem Spiel: "Es ist natürlich enttäuschend für uns, weil wir das Heimspiel nicht für uns entscheiden konnten. Die Chancen waren da. Wir haben in der ersten Halbzeit ein gutes Spiel abgeliefert und uns viele hochkarätige Chancen erarbeitet. Aber was uns die ganze Saison schon verfolgt: Wir brauchen zu viele Chancen um Tore zu erzielen. Wir haben das Spiel in der ersten Halbzeit liegen gelassen. Wir sind immer wieder gescheitert und haben darüber hinaus individuelle Fehler begangen. Die waren zu einfach. Meine Statistik geht weiter: Gegen Nürnberg tue ich mich persönlich wahnsinnig schwer."

Zur verspielten Euro-League sagte Babbel: "Mich persönlich ärgert es. Ich hätte es wahnsinnig gern geschafft. Andererseits war es diese Saison extrem eng. Wir waren mitten drin im Abstiegskampf. Man merkt, dass jetzt ein Stück weit mental nicht mehr alle bei 100 Prozent sind. Wir haben nicht die Qualität, da oben rein zu kommen. Dazu muss man Tore erzielen. Das machen wir nicht, sondern entscheidende Fehler. Dann braucht man sich nicht mit der Euro-League auseinanderzusetzen."