Markus Babbels erstes Statment zum 0:0 beim SC Freiburg

Nach dem Spielverlauf war 1899 Hoffenheims Trainer Markus Babbel nicht unzufrieden mit dem 0:0 beim SC Freiburg. Babbel sagte nach dem Spiel: "Man hat gesehen, dass wir schwer ins Spiel gekommen sind. Die letzten Wochen haben körperlich und geistig unglaublich viel Kraft gekostet. Wir haben nicht gut Fußball gespielt und sind in der ersten Halbzeit hinterher gelaufen. Wir hatten keinen wirklichen Zugriff. Wenn sich die Chancen ergeben haben, dann waren wir schlampig und haben sie nicht so zuende gespielt, wie ich es mir erhofft habe. Das ist aber auch ein Stück weit verständlich: Bis vor drei Wochen waren wir noch im Abstiegskampf, aber die Mannschaft hat sich da durch eine unglaubliche Energieleistung herausgearbeitet. In der zweiten Halbzeit war es besser. Wir hatten mehr Zugriff und konnten für Torgefahr sorgen. Aber wir mussten auch immer wieder gefährliche Situationen von Freiburg hinnehmen. Wenn man sich die 90 Minuten ansieht, dann war es ein gerechtes Unentschieden, auch wenn die Freiburger vielleicht die etwas klareren Chancen hatten. Aber trotzdem haben wir es geschafft, gefährlich zu werden. Bei Standards hatten wir zweimal die riesen Möglichkeit, das Tor zu erzielen. Aber mit dem Punkt können wir sehr gut leben."