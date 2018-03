Markus Babbel über VfL-Stürmer Patrick Helmes

Markus Babbel hat im Trainingslager in Füssen mit der Aussage überrascht, dass der den Kauf eines weiteren Stürmers nicht gänzlich ausschließt. Doch wer kommt für den Sturm der TSG in Frage? Als Kandidat wurde zuletzt häufig Patrick Helmes (28) vom VfL Wolfsburg bei der TSG gehandelt. „Er ist ein hochinteressanter Spieler", gesteht Markus Babbel. "Aber ich kenne Felix Magath. Er ist der Letzte, der Spieler verschenkt.“

In der vergangenen Saison schoss Helmes für Wolfsburg 12 Tore und bereitete zwei vor. „Nach großen Schwierigkeiten hat er sich in der Rückrunde trotzdem durchgebissen. Das sind Attribute, die Felix Magath sehr gut gefallen“, weiß Babbel. „Wenn man so einen Spieler haben will, ist das extrem teuer und man muss sich zweimal überlegen, ob man das Geld in die Hand nehmen will. Er ist nicht mehr der Jüngste. Ob man das Geld nochmal rein bekommt, wage ich zu bezweifeln." Helmes Marktwert wird von transfermarkt.de auf rund 4,5 Millionen Euro geschätzt. Sein Vertrag beim VW-Klub gilt noch bis 2014. Babbel: "Er ist ein fantastischer Stürmer, aber für uns unrealistisch.“